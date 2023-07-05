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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

المغرب ومالى.. أهداف المباراة وركلات الترجيح (فيديو)

منتخب المغرب تحت
منتخب المغرب تحت 23 سنة

المغرب ومالى، حسم منتخب المغرب الأولمبي بطاقة التأهل الى الدور النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد اقصائه لنظيره المالي، بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد مولاي عبدالله ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

 

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موعد مباراة المنتخب الأولمبي في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

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وزير الرياضة يهنئ المنتخب الأوليمبي لتأهله إلى أوليمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

 

وتمكن منتخب المغرب من تسجيل أربعة ركلات ترجيحية مقابل ثلاثة لصالح منتخب مالي، لينتهي اللقاء بفوز أسود الأطلس.

المغرب تلتقي مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

وسيلعب منتخب المغرب بشكل رسمي فى الدور النهائي أمام منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وحجز أسود الأطلس ثاني مقاعد إفريقيا في أولمبياد باريس 2024 رفقة نظيره مصر، وينتظر تحديد المقعد الثالث من مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي غينيا ومالي.

أهداف وركلات ترجيح مباراة المغرب ومالى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة 

 

موعد مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة 

يخوض منتخب مصر الأولمبي، النهائي القاري السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري، الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، عندما يواجه منتخب المغرب.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب الفوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية إثر تغلبه على نظيره مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط فى نصف النهائي والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد التعادل الإيجابي 2-2 فى الوقتين الأصلي والإضافى.

وفقًا لنظام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا يصعد أول وثاني كل مجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، حيث يلعبان بنظام المقص في الدور قبل النهائي لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وخاض المنتخب أربع مواجهات لم يتلقى أي أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي مع النيجر، ثم الفوز على مالي بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

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