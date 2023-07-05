التخصصات المطلوبة لوظائف المؤسسة العامة للري في السعودية 1444

أعلنت المؤسسة العامة للري في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس 1444.

وظائف المؤسسة العامة للري بالسعودية 1444

وأعلنت المؤسسة العامة للري في المملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي في منصة (تويتر) عن بداية فتح باب التقديم للتوظيف في عدد من التخصصات المطلوبة من جانب الهيئة، علي أن يتم التقديم لجميع الأفراد في المملكة من حملة البكالوريوس، من أجل العمل في مدينة (الأحساء)، وذلك وفق عدد من الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كل متقدم، التي من أبرزها أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية، وتوافر مهارات العمل في كل تخصص تحتاج إليه الهيئة، وغيرها من الشروط.

وحددت المؤسسة العامة للري في المملكة السعودية، عدد من المسميات الوظيفية المطلوبة من أجل تقديم الأفراد بها، ومن أبرز المسميات المطلوبة ما يلي:

مطلوب مسؤول رواتب.

محلل عمليات الأمن السيبراني.

محلل نظم تخصص معلومات جغرافية.

مسؤول للمشتريات والمناقصات العامة بالهيئة.

محلل استهلاك مياه.

محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.

مشرف لعمليات المصارف.

محلل تخطيط المشاريع والتقارير.

محلل أداء.

مخطط الاستثمارات وأقسام الخدمات.

مسؤول عام للتوظيف.

محلل سياسات وتعرفة.

مسؤول استمرارية الأعمال

كما تم تحديد بعض التخصصات التي من خلالها يستطيع أصحابها التقديم في الوظائف الخالية لدى الهيئة، ومن هذه التخصصات ما يلي:

الهندسة الكهربائية، هندسة إلكترونيات والتحكم، الهندسة المدنية، هندسة المباني، الهندسة الميكانيكية، هندسة الحاسب.

نظم المعلومات الإدارية، نظم المعلومات الجغرافية.

إدارة الأعمال، إدارة الجودة، إدارة سلاسل الإمداد.

المالية، الاقتصاد، المحاسبة.

الإحصاء، تسويق وإعلان.

الجيوماتكس، الموارد البشرية.

العلوم الزراعية، العلوم البيئية.

رابط التقديم في وظائف المؤسسة العامة للري

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي بوابة التوظيف هنا علي أن يقوم كل متقدم بقراءة شروط التقديم والتعرف علي مهارات العمل التي يجب أن تتوافر في كل متقدم، ثم ملء نموذج التوظيف الإلكتروني وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مع رفع خبرات العمل إن تواجد ذلك، ثم الضغط علي تقديم الطلب.