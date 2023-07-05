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الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أوكرانيا تنفق أكثر من 108 ملايين دولار للتغلب على عواقب انفجار سد خاكوفا

رئيس الوزراء الأوكرانى
رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال

 

أعلن رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء الأوكرانى أنفق بالفعل أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية بما يعادل 108 ملايين و226 ألف دولار للتغلب على عواقب الهجوم الإرهابي على محطة خاكوفا للطاقة الكهرومائية.

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رئيس الوزراء الأوكرانى 

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شميهال قوله: "بشكل عام ، أنفقت الحكومة أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية للتغلب على عواقب الهجوم وهذه أموال لنقل مياه الشرب ، وإعادة بناء المرافق ، ودفع مساعدات للضحايا".

 

ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني فقد خصصت الحكومة 1.5 مليار هريفنا من صندوق التصفية لبناء أنابيب المياه مباشرة بعد قيام الروس بتفجير السد حيث بدأت الأعمال بالفعل.

 

الجريدة الورقية