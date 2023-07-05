أوكرانيا تنفق أكثر من 108 ملايين دولار للتغلب على عواقب انفجار سد خاكوفا

أعلن رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء الأوكرانى أنفق بالفعل أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية بما يعادل 108 ملايين و226 ألف دولار للتغلب على عواقب الهجوم الإرهابي على محطة خاكوفا للطاقة الكهرومائية.

رئيس الوزراء الأوكرانى

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شميهال قوله: "بشكل عام ، أنفقت الحكومة أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية للتغلب على عواقب الهجوم وهذه أموال لنقل مياه الشرب ، وإعادة بناء المرافق ، ودفع مساعدات للضحايا".

ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني فقد خصصت الحكومة 1.5 مليار هريفنا من صندوق التصفية لبناء أنابيب المياه مباشرة بعد قيام الروس بتفجير السد حيث بدأت الأعمال بالفعل.