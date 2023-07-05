أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في البنوك، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تلاحقه جراء الحرب الروسية الاوكرانية والتي تؤثر على أسعار صرف العملات.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات:

سجل سعر الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.

وبلغ سعر اليورو نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.73 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني 39.19 جنيه للشراء، 39.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.34 جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.