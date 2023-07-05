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الأربعاء 05 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك

العملات
العملات

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في البنوك، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تلاحقه جراء الحرب الروسية الاوكرانية والتي تؤثر على أسعار صرف العملات.

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الدولار يرتفع أمام العملات بعد بيانات قطاع الصناعة الأمريكي

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أسعار العملات العربية  والاجنبية الیوم الثلاثاء في البنوك المصرية

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات:

سجل سعر الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.

وبلغ سعر اليورو نحو 33.59 جنيه للشراء، و33.73 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني 39.19 جنيه للشراء، 39.35 جنيه للبيع.

 وبلغ سعر الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 100.34 جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع. 

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