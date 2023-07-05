ظاهرة النينيو المناخية.. إرتفاع شديد في درجات الحرارة يضرب العالم

كشفت المنظمة العالمية للارصاد الجوية بداية حدوث ظاهرة النينيو المناخية المقترنة بإرتفاع درجات الحرارة العالمية وذلك في المناطق الاستوائية في المحيط الهاديء للمرة الاولى منذ سبع سنوات مما يؤدي إلى حدوث إرتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن ظاهرة النينيو المناخية:

تحدث ظاهرة النينيو المناخية في النصف الثاني من عام 2023

تتسم هذه الظاهرة بقوة معتدلة على أقل تقدير، حيث تُزيد كثيرًا من احتمال تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وإحداث المزيد من الحرارة الشديدة في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات.

تحدث ظاهرة النينيو في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر النوبات عادةً من تسعة إلى 12 شهرًا.

ظاهرة النينيو هي نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي ويقترن بارتفاع درجات حرارة سطح المحيط في وسط وشرق المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ ولكنه يحدث في سياق تغير مناخي ناجم عن الأنشطة البشرية.

تقترن ظاهرة النينيو عادة بزيادة هطول الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية في أمريكا الجنوبية وجنوب الولايات المتحدة والقرن الأفريقي ووسط آسيا.

تتسبب ظاهرة النينيو في حدوث موجات جفاف شديدة فوق أستراليا وإندونيسيا وأجزاء من المناطق الجنوبية من آسيا وأمريكا الوسطى والمناطق الشمالية من أمريكا الجنوبية

وفي فصل الصيف، يمكن لمياه النينيو الدافئة أن تغذي الأعاصير في وسط شرق المحيط الهادئ، بينما يمكن أن تعيق تكوين الأعاصير في حوض المحيط الأطلسي

كما تسهم تلك الظاهرة في التنبؤ على نطاق واسع بدرجات حرارة أعلى من المعتاد فوق مناطق اليابسة وبدون استثناء، من المتوقع حدوث شذوذ موجب في درجات الحرارة على جميع مناطق اليابسة في نصف الكرة الشمالي.