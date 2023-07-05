تحذير شديد من حالة الطقس اليوم الأربعاء.. ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس التي تشهدها البلاد على كافة الأنحاء، والتى تتزامن مع الـ 72 ساعة الأخيرة من شهر بؤونة والمعروف بحرارته المرتفعة، وسط ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة التي تساعد على زيادة الإحساس بحرارة الجو .

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من التعرض للشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في ظل تزايد نسبة الرطوبة، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تصل 33 مئوية على محافظة الإسكندرية، وتتخطى حاجز الأربعين درجة على محافظات جنوب البلاد.

وأرجعت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لأجواء حارة شمال البلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بسبب تمدد منخفض الهند الموسمي على الجزيرة العربية وصولًا إلى مصر مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة السطحية.

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، عن المعلنة في البيان اليومى، ونصحت المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء :

وبشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء ، تسود أجواء رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة والتزام السرعات المقررة، وتشغيل المصابيح الأمامية والمساحات عند القيادة خلال ساعات الصباح الأولى، نظرًا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة، حرصًا على سلامة المارة والركاب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

يستعرض المصرى اليوم بيانا درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36- 23

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 33- 22

درجات الحرارة على جنوب سيناء 42- 28

درجات الحرارة على شمال الصعيد 39- 24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 44- 30

