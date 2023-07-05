حالةالطقس| ظواهر جوية تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح

وأضافت الهيئة، هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وارتفاع نسب الرطوبة نهارًا مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، لذلك يجب عدم التعرض لأشعة الشمس حتى لا يُزيد من الإحساس بhرتفاع درجات الحرارة.

الطقس السائد

وذكرت، الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء وذلك حتى الاثنين المقبل.

درجات الحرارة

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 30