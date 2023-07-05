كشف ملابسات تضرر مواطن من نجله لاعتياده التعدي عليه بالضرب بالغربية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن تضرر أحد الأشخاص من نجله لاعتياده التعدي عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر أحد الأشخاص «سن 54» من نجله لاعتياده التعدي عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية.

بالفحص وبإستدعاء المذكور تبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وبسؤاله قرر بإعتياد نجله (له معلومات جنائية) بالتعدي عليه بالضرب دون إصابات، وطرده من المنزل على إثر خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط نجل المذكور، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.