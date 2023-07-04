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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الغندور يهنئ  المنتخب الأولمبي بعد التأهل لأولمبياد باريس

الغندور
الغندور

وجه الإعلامي خالد الغندور التهنئة للمنتخب الأولمبي بعد تأهله لأولمبياد باريس.

وكتب الغندور على حسابه فيس بوك: "ألف مبروك لمنتخب مصر التأهل لاولمبياد باريس".

وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا. 

أحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الاولمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأولمبي الي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة المغرب ومالي.

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