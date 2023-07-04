رئيس شعبة الدخان يكشف سر الارتفاع الجنوني لأسعار السجائر في الأسواق (فيديو)

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إن بطء إصدار التعديل الضريبي الخاص بأسعار السجائر، هو السبب في البلبلة التي حدثت في الشارع المصري بشأن أسعار السجائر، وبدأ البعض يستغل الأمر في بيع السجائر في السوق السوداء، ووصلت الزيادة في العلبة الواحدة إلى 20 جنيهًا، ويتعدى هذا الرقم أيضا.

تأجيل إصدار التعديل الضريبي على أسعار السجائر السبب في الزيادات الكبرى



وأضاف "امبابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،مساء اليوم تأجيل إصدار التعديل الضريبي على أسعار السجائر هو السبب في الزيادات الكبرى في السجائر في الوقت الحالي، وبيعها في سوق سوداء، موضحا أن التعديل الضريبي سيكون الزيادة فيه من 2 لـ 3 جنيهات في العلبة كحد أقصى، بينما الزيادة في الوقت الحالي تصل لـ 20 جنيها أو أكثر.

وتابع رئيس شعبة الدخان، أن التعديل الضريبي متواجد في مجلس الوزراء منذ شهر مارس الماضي، وحتى الآن لا أحد يعلم سبب تأجيل إصدار التعديل الضريبي في الوقت الحالي، موضحا أنه يأمل في حل الأزمة لضبط أسعار السجائر في الشارع المصري بدلا من الأحداث الحالية غير المرضية للجميع.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن دخان السجارة يتسبب في تدمير صحة الأطفال، مطالبة بالإقلاع عن التدخين .



وأكدت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يدمر الخلايا المناعية للجسم، ويؤثر على صحة القلب والرئتين والأوعية الدموية، وطالبت بالتوقف تماما عنه.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التبغ يودى بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة عالميا ممن يتعرضون للتدخين السلبى، مشيرة إلى أن الخط الساخن 16328 يقدم كل الاستفسارات المجانية للإقلاع عن التدخين.



وكشفت وزارة الصحة والسكان عن نسب التدخين بين الفئات المختلفة، مؤكدة أن أعلى نسبة مدخنين تكون فى الفئة العمرية "45 - 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35-44 سنة" حوالى 22.5 % ثم الفئة (25) - 34 سنة) حوالى 20.8 %.



وقالت الوزارة، إن التدخين يقضى على الصحة فى كل مراحل الحياة ومبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.