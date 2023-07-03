تدخين السجائر الإلكترونية .. تحذير من خطر جديد ومميت

اكتشف مجموعة علماء أمريكيون للمرة الأولى، أن السجائر الإلكترونية تقضي على البكتيريا النافعة، وتزيد من عدد الميكروبات التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة والتغيرات الخلوية، التي بدورها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

مخاطر السجائر الإلكترونية

ووفقًا لما ذكره موقع Medical Xpress الطبي، ركز العلماء في هذه الدراسة على بكتيريا من نوع Streptococcus mutans محفزة لتسوس الأسنان، من أجل تحديد تأثير السجائر الإلكترونية في الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في تجويف الفم.

مخاطر السجائر الإلكترونية

وتبين للباحثين خلال نتائج الدراسة، أن سوائل السجائر الإلكترونية لها تأثير مضاد للميكروبات، ما يجعل من الصعب تكاثر البكتيريا الموجودة في تجويف الفم السليم.

ولكن على العكس من ذلك تخلق هذه السجائر ظروفا ملائمة جدا لتكاثر البكتيريا المرضية، لذا يلاحظ لدى مدخني السجائر الإلكترونية تسوس أسنانهم وتكسرها وتساقطها والتهاب اللث، وبالإضافة إلى ذلك تزيد التغيرات البكتيرية من خطر الإصابة بالسرطان.

ومن المتعارف عليه أن منظومة مناعة الأشخاص الأصحاء تتعرف على البكتيريا المرضية وتقضي عليها، بيد أن السجائر الإلكترونية تكبح مسار الإشارات التي تنشط الاستجابة المناعية، ما يؤدي إلى زيادة عدد البكتيريا الضارة.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه الدراسة تتوافق مع نتائج دراسات سابقة، ولكن لم يكن ليتمكن العلماء من إثبات ذلك خلال فترة طويلة، لأنه يتطلب متابعة حالة الأشخاص المدخنين فترة طويلة.