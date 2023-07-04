المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة 250 طربة حشيش فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 10سنوات لكل من "ر.م.ط " و"م.ع.ع "، وغرامة 200 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5998 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من "ر.م.ط" مقاول و"م.ع.ع" مزارع، بمزوالة نشاط إجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة، وأنه نفاذا لأمر النيابة العامة، بناء على التحريات السرية التي أجرتها، وعلى إثر ذلك تلقت إدارة مكافحة المخدرات اتصالا من أحد المصادر السرية مفادها اتجار المتهمين بالمواد المخدرة، فانتلقت قوة أمنية إلى مكان تواجدهما داخل إحدى السيارات، والتي استقرت على الطريق، فتمكنت القوة من ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على جوال، وفض محتوياته تبين بداخله عدد 250 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهما، بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.