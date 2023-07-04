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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

شهداء جنين
شهداء جنين

يبحث مجلس الأمن الدولي، الأوضاع والتوترات في مدينة مخيم جنين بالضفة الغربية بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية، في اجتماع  عاجل يوم الجمعة المقبل، بطلب من دولة الإمارات

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كتلة الحوار تتساءل عن دور المجتمع الدولي تجاه انتهاك قوات الاحتلال للقوانين الدولية في جنين

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

 وقال د. مصطفى حمارشة، مدير مستشفى جنين الحكومي، إنه منذ فجر يوم أمس دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين، مستخدما كل طرق العنف من طائرات ومدرعات وأسلحة نارية متقدمة ضد مواطنين عزل ومنازل آمنة يسكنها كبار وصغار وأطفال ونساء.

وتابع حمارشة أن العدوان منذ يوم أمس إلى الآن تسبب في سقوط 10 شهداء و100 جريح، ووصل إلى مستشفى جنين الحكومي من بين هؤلاء 7 شهداء و60 إصابة منها إصابات خطيرة.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أكدت الخارجية السعودية في بيان لها، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

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