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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية فورية للمدنيين في جنين، معربة عن قلقها البالغ إزاء التصاعد المقلق للعنف المسلح في جنين خلال اليومين الماضيين.

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وأشارت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء إلى أن كل دقيقة تمر من هذا العنف المستمر تشكل خطرا على الأرواح والمنازل والخدمات الأساسية والبنية التحتية، مشددة على ضرورة احترام أرواح المدنيين وممتلكاتهم وحمايتها.

وأكدت أنه يجب على القوات الإسرائيلية ضمان وصول السكان في جنين دون عوائق إلى الخدمات الصحية والمأوى والغذاء والمياه، وكذلك أن تتمتع سيارات الإسعاف وأول المستجيبين بإمكانية الوصول دون عوائق إلى الجرحى، وأن يكونوا قادرين على توفير رعاية الطوارئ دون تعريض حياتهم للخطر.

ولفتت اللجنة إلى أن مستويات العنف المتصاعدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أدت إلى تصاعد التوترات وتدهور مقلق للوضع الإنساني في الضفة الغربية، مشددة على أن هناك حاجة لبذل جهود فورية لإنهاء العنف السائد.

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