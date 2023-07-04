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الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بعقار على طريق المنصورية بحي الهرم

بوابة الوفد الإلكترونية

رصدت محافظة الجيزة منشور متداول علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن شروع أحد المواطنين بالقيام ببناء حوائط ومخالفات بناء بعقار بمنطقة نزله السمان بحي الهرم. 
وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوي وإتخاذ اللازم نحو المخالفة .
وبناء على تكليفات محافظ الجيزة فقد تم ضبط المخالفه وهي بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان وتم إزالة المخالفة بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالمواجهة الحازمه لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لاي مخالفة يتم ضبطها .

الجريدة الورقية