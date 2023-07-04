محافظة الجيزة تزيل مخالفات بناء بعقار على طريق المنصورية بحي الهرم

رصدت محافظة الجيزة منشور متداول علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن شروع أحد المواطنين بالقيام ببناء حوائط ومخالفات بناء بعقار بمنطقة نزله السمان بحي الهرم.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وأجهزة الرصد والمتابعة بإجراء المعاينات الميدانية وفحص موقع الشكوي وإتخاذ اللازم نحو المخالفة .

وبناء على تكليفات محافظ الجيزة فقد تم ضبط المخالفه وهي بعقار بطريق المنصورية وليس بمنطقة نزلة السمان وتم إزالة المخالفة بالكامل مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالمواجهة الحازمه لمخالفات البناء وعدم السماح بها مع الإزالة الفورية لاي مخالفة يتم ضبطها .