أم شهيد لقمة العيش تكشف سر موت ابنها بيد زوج العمة

جريمة بشعة شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة قبل يومين من عيد الأضحى راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 14 عاماً على يد أقاربه لسرقة "التوك توك" الخاص به؟

بوابة الوفد انتقلت إلى منزل الضحية والتقت بوالدة المجني عليه وقدمت لها واجب العزاء، وكشفت لـ"الوفد" عن كواليس الجريمة البشعة.

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أسرة شهيد لقمة العيش ومحرر الوفد

قالت الأم وهي فى حالة انهيار: “ابني كان نازل بلبس العيد وفرحان جدا خرج الساعة 7 الصبح، يشتغل على التوك توك بيساعدنا على مصاريف البيت"، وأكملت : “تأخر عن الميعاد المعتاد عليه حاولت أن اتصل به عبر الهاتف، لكنه كان لايجيب دب القلق فى قلبي وقررت البحث عنه فى الشارع، وبعد ساعات تلقيت اتصالاً، يفيد بالعثور على جثته الخبر وقع على قلبي كالصاعقة”.

وأضافت: "الجريمة بدأت فى تمام الساعة 12 ظهراً واستوقفه زوج العمة يوسف بحجة توصيلهم، بمركبته "توك توك" ليعتدوا عليه بطريقة وحشية، وعقب خنقه وضعوا حجراً في قدمه، وألقوا به في قناة مائية "ترعة" حتى لا تطفوا جثته على السطح".

وأضافت: "كان المتهمين الثلاثة وهم زوج عمته، ابن عمته، والمتهم الثالث أحد أقارب زوج العمه يبحثون معي عن "أبني".. وعندما علمو أن كاميرات المراقبة كشفت تحركاتهم هربو جميعا، مرددة "مش قادرة أصدق ابني الطفل توفى على يد أقرب الناس له وعشان خاطر يسرقوا توك توك".

أم شهيد لقمة العيش ومحرر الوفد



المتهمون نجحوا في الهرب لكن اليقظة الأمنية ضبطتهم خلال ساعات، واعترفوا بجريمتهم، ووجهت الأم الشكر لوزارة الداخلية على سرعة القبض على القتلة، وقالت إن المتهم الأول"زوج عمته" كان محبوسًا في قضية سرقة تكاتك، مرددة "يعني سوابق" احتسب ابني شهيد عند الله والقصاص يشفي غليلي وحسبي الله ونعم الوكيل.

أسرة شهيد لقمة العيش ومحرر الوفد

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قد أمرت بحبس عامل وابنه وآخر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم تهمة إنهاء حياة طفل "ابن شقيق زوجة المتهم الأول" وسرقة دراجته النارية.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل بدائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف و ف" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وتم التحفظ علي الجثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.