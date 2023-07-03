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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وفد إيطاليا لإحياء مساء العائلة المقدسة يزور الأهرامات والمتحف المصري

الوفد الايطالى فى
الوفد الايطالى فى المتحف المصرى

زار وفد إيطالى سياحى مهتم بإحياء مسار العائلة المقدسة، اليوم الإثنين، منطقة الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير، والذي تستمر رحلته لمصر حتى 7 يوليو الجاري، ومن المُقرر له زيارة بعض نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بمصر، ومنها "مصر القديمة، كنيسة العذراء بالمعادي، وادى النطرون، وغيرها من الأماكن السياحية في مصر.

الوفد الايطالى فى زيارة لمنطقة الأهرامات


وعبّر الوفد عن سعادتهم لزيارة إحدى عجائب الدنيا السبع والتي تشتهر بها مصر بين البلدان، بالإضافة إلى المتحف المصري الذى يحتوى على أهم الآثار الموجودة في العالم.

ويتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية إيطالية سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم إبراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

 

الوفد الايطالى فى المتحف المصرى 


ويتضمن من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الايطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا، ورافقهم المرشد السياحى هشام خلة،برعاية المهندس جورج عياد رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج.

 

الوفد الإيطالى
الوفد الإيطالى
الوفد الايطالى
الوفد الإيطالى يزور الأهرامات
الوفد الإيطالى

 

الوفد الإيطالى
الوفد الإيطالى
الجريدة الورقية