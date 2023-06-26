شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط جديدة للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وترصد بوابة الوفد أهم الضوابط الجديدة للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا:



ـ استجابة لرغبات أولياء الأمور، تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان تكافؤ الفرص.



- تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بمدارس STEM بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية تحقيقًا للعدالة والشفافية.



- تشكيل لجنة لبحث إعفاء الطلاب غير القادرين من سداد المصروفات بمدارس STEM بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.



- قررت اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي.



- إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم.



- يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم.



- تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفاؤهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.



- يوجد 19 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل على التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد هذه مدارس المتفوقين يبلغ 19 مدرسة بمختلف المحافظات، ومن المقرر إنشاء مدرستين خلال العام الدراسي المقبل.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا تحظى باهتمام القيادة السياسية لرعاية المتفوقين والموهوبين وتنمية قدراتهم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مدارس المتفوقين تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بنسبة لا تقل عن 98%، كما يخضعون لاختبارات من جانب المركز القومي للامتحانات في الذكاء والقدرات العلمية.

وذكر وزير التربية والتعليم أن مناهج مدارس المتفوقين STEM تعتمد على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مدارس المتفوقين "STEM" تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم قبول الطالب المتفوق دراسيًا من خريجى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالجامعات المصرية عن طريق ما يسمى النسبة المرنة، بجانب حصوله على منح من الخارج أو المنح المقدمة من الجامعات الدولية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مدارس المتفوقين "STEM" تعد من أهم التجارب التعليمية الناجحة في مصر وأن الكثير من طلابها استطاعوا حصد مراكز عالمية متقدمة حظيت بإشادة من مختلف دول العالم.