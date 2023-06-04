كارولين عزمي تنافس عارضات الأزياء بالفوشيا والأوف شولدر

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

كارولين عزمي

كارولين عزمي تبرز رشاقتها بالفوشيا والأوف شولدر

لفتت كارولين عزمي الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسم باللون "الفوشيا"، وتنتمي إلى قصة الأوف شولدر، صمم من قماش وريش بدون نقاشات، أكملت اللوك بحذاء كعب عال، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

كارولين عزمي

كارولين عزمي تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت كارولين عزمي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي كارولين عزمي

ولدت كارولين عزمي 17 أبريل 1996، وهي ممثلة مصرية، درست بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، شاركت في العديد من الأعمال المسرحية

شاركت في مسرحيات "الحب في قلب هضبة الهرم، أمباليه، بوجي وضمضم"، كما شاركت في مسلسلات (رأس الغول، الأب الروحي، الحلال).

أعمال كارولين عزمي

من ناحية أخري، يذكر أن أخر أعمال كارولين عزمي، شاركت في مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري، و مسلسل "ملف سري" الذي عرضه ف الموسم الرمضاني الماضي 2022 وحقق نجاحا كبيرا، تدور أحداث المسلسل حول عمليات الفساد من رجال الأعمال بعائلة المالكي، التي تملك تعاملات اقتصادية كبيرة في السوق المصري، حيث أنهم يملكون عددا من الشركات والمصانع الكبيرة، وكانوا يصدرون للناس فكرة أنهم عائلة تمتلك النزاهة والأمانة، ولكن عن طريق شخص ما تم اكتشاف إحدى التعاملات غير السليمة، يوكل إلى القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض صدامات خطيرة مع عائلة المالكي.

ويشارك في البطولة كلا من: هاني سلامه، ماجد المصري، محمود حجازي، عائشة عبد الرحمن، نضال الشافعي، دينا عبد العزيز، المسلسل إخراج: حسن البلاسي تأليف: محمود حجاج.