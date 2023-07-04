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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الطويلة ليس الأول.. رؤساء أندية مديريين فنيين

مدرب سيون السويسري
مدرب سيون السويسري

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن قيادته الإدارة الفنية للفريق في مواجهة نادي انبي، والتي تجمع بين الفريقين، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، وأن هذه الواقعه الغريبة ليست للمرة الأولى في ملاعب كرة القدم.

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محمد الطويلة رئيس النجوم مدربًا للفريق

سيقود محمد الطويلة فريق النجوم مساء اليوم الثلاثاء أمام انبي في مباراة ربع نهائي كأس مصر، لتكون المرة الأولى التي تحدث فيها تلك الواقعه في الملاعب المصرية وربما تكون الأولى عربيًا.

شهد التشكيل الرسمي لفريق النجوم في لقاء انبي بكأس مصر، تواجد اسم محمد الطويلة رئيس النادي على رأس الجهاز الفني كـ "قائم بأعمال المدير الفني"، حيث يرجع ذلك القرار إلى عدم وجود مدير فني للفريق حاليًا وبعد رحيل احمد عيد عبدالملك الذي تولي المهمة الفنية للنجوم.

رئيس سيون السويسري مدير فني للفريق 

كشف نادي سيون السويسري عن قرار قد يكون من بين غرائب كرة القدم على الإطلاق، والذي يتعلق بمدرب الفريق فابيو سيليستيني، والذي سيتم عزله عن تدريب الفريق لمدة أسبوع على أن يتولى كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون مهمة الإشراف الفني على الفريق بدلًا منه.

تلك الواقعه حدثت في شهر فبراير من العام الجاري 2023 من عمر منافسات الجولة 23 من مواجهات الدوري السويسري لكرة القدم، ولم يكشف نادي سيون السويسري عن السبب خلف إقالة المدرب الأساسي فابيو سيليستيني لمدة أسبوع، لكن ما تم تأكيده حينها هو قرار تولي رئيس النادي مهمة الإشراف الفني على الفريق.

نشر الحساب الرسمي لنادي سيون السويسري بيانًا رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن هذا القرار، وعلق النادي كاتبًا: "يؤكد نادي سيون إقالة فابيو سيليستيني لمدة أسبوع".

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وأضاف "في غضون ذلك سيتولى الرئيس كريستيان كونستانتين قيادة الفريق فنيًا، على أن يكون على مقاعد البدلاء في المباراتين المقبلتين ضد نادي لوغانو"، دون الكشف عن سبب هذا القرار الغريب.

حينها كان رئيس نادي سيون على رأس القيادة الفنية للفريق في لقاء نادي لوجانو على أرضه وبين جماهيره في الأول من شهر مارس 2023، بدور ربع النهائي من مسابقة كأس سويسرا.

محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ليس الأول فسبقه للمرة الثانية في العام الحالي كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري.

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