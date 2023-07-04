حبس المتهم في قضية قتل صيدلانية القاهرة الجديدة وإحالته للمحاكمة العاجلة

أعلن العقيد أركان حرب، غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن النيابة العسكرية وجهت للمتهم بقتل صيدلانية القاهرة الجديدة وإصابة آخرين، تهمة القتل العمد والشروع فيه، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

وأكد المتحدث العسكري في بيان للقوات المسلحة، أنه وفى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة بدون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.

تم تحرير المحضر رقم (22 / 23) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وجار إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.