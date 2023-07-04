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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نفوق أسماك العراق كارثة كبرى تهدد بلاد الرافدين

نفوق أسماك العراق
نفوق أسماك العراق

الثروة السمكية في العراق مصدر مهم من مصادر التنوع الاقتصادي، وتعد العراق إحدى الدول العربية التي تتزايد بها الثروة السمكية؛ نظرًا لوجود عدد من الأنهار كنهري دجلة والفرات، والذان يمتدان على مساحة كبيرة في العراق، وتخرج التقارير بكثرة التي تؤكد أن أسماك العراق تملأ الأنهار حياة والبيوت خيرًا، والسمك أحد روافد الاقتصاد، وهذه الوجية تتربع على موائد العراقيين باعتباره موروثهم الثقافي، لكن هذه المرة ظاهرة معاكسة للمشهد وتنامي الثورة السمكية في العراق، وهي تزايد نفوق أسماك العراق.

نفوق أسماك العراق خطر بيئي

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ضبط 76 طن مخلل و3 طن أسماك غير صالحة بالغربية

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ويعد التغير المناخي أحد الأسباب التي تم توجيه لها الاتهام، وظاهرة نفوق أسماك العراق قد تكون مرتبطة بالجفاف الذي يتعرض له العراق.

تداعيات التغير المناخي التي تضرب العراق لا تتوقف عند حد، وتهدد واحدة من موارد التنمية الاقتصادية في العراق، ويعتمد الشعب العراقيس وبلاد الرافدين على الثروة السمكية في تأمين مصادر رزقهم عبر الصيد والبيع.
 

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نفوق أسماك العراق

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يوثق ظاهرة نفوق أسماك العراق، وتعرض أعداد ضخمة من الأسماك للنفوق في أحد الأنهار بالعراق، وانتشر هذا الفيديو ضجت المنصات الاجتماعية بصورها المأساوية، وبسبب هذه الظاهرة أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة العراقية، عن تشكيل لجنة للتحقيق للوقف على أسباب نفوق أسماك العراق.

 

نفوق أسماك العراق

 

نفوق أسماك العراق

 

 

وأعلنت إحدى المنظمات المدنية المعنية بحماية البيئة، عن نفوق ملايين الأسماك في محافظة ميسان، والتي اعتبرت ظاهرة نفوق أسماك العراق خلال الفترة الحالية هي بداية لتداعيات الصيف الذي سيجفف المياه، وهو ما خرج به مرصد العراق الأخضر.

 

 

أسباب نفوق أسماك العراق

عدد من التحديات الكبرى تواجه الثروة السمكية في العراق، وواحده منها هي انخفاض مناسيب المياه وتلوثها، والصيد الجائر والعشوائي والتي أصبحت تهدد أنواع مشهورة من الأسماك للانقراض من نهري دجلة والفرات والروافد والبحيرات، بالإضافة إلى تلوث المسطحات المائية بالسموم والمخلفات والنفايات وأخطرها مياه الصرف الصحي.

 

والانخفاض الكارثي في الواردات المائية من دول المنبع، واستنزاف الخزين الاستراتيجي للعراق المحصور في خزانات السدود والوصول إلى الخزين الميت، بالإضافة إلى تعاظم الجفاف والشح المائي في العراق.

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