طرح طن ونصف أسماك بسعر 40 و 50 جنيه للكيلو ببيلا والحامول

من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، طرح طن ونصف أسماك بلطي، من إنتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، اليوم الأحد، بمدينتي بيلا والحامول،" أمام منفذ القوات المسلحة ببيلا الجديد المجاور لبنزايون، و" أمام مجلس مدينة الحامول"، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى ب 40 جنيه، وكيلو السوبر من البلطي ب 50 جنيه.

جاء ذلك بالتنسيق مع اللواء أركان حرب الحسين محمد فرحات، المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، واللواء أركان حرب وليد حموده، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والمهندس محمد زيدان خضر، رئيس الإدارة المركزية، لمنطقة وسط الدلتا، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، وتنقله سيارات المنطقة الشمالية العسكرية، بالتنسيق بين العميد علاء جاويش، قائد منافذ كفرالشيخ العسكرية،لتوزيع السلع الغذائية، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعا ببقية مراكز المحافظة.

يشار إلى أنه سبق توفير طن ونصف بمديني كفرالشيخ ودسوق، يوم 8 يونيو الحالي.