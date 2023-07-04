ارتفاع أسعار النفط بفعل قرار السعودية بتمديد خفض الإمدادات

تصدرت أسعار النفط، محركات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع مخاوف من نقص الإمدادات النفطية بالأسواق، بعد قرار المملكة العربية السعودية بخفض إمداد النفط بشكل طوعي خلال الفترة المقبلة في محاولة لدعم توازن الأسواق.

السعودية تمدد خفض إمدادات النفط طوعيًا

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعى البالغ مليون برميل نفط يوميًا، والذى بدأ تطبيقه فى شهر يوليو الجارى لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة فى شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

ونقلت الوكالة السعودية، عن مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، قوله إن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة فى أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وأكد المصدر، أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التى تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

ارتفاع أسعار النفط

وشهدت تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفعت العقود الفورية لخام برنت بنسبة 0.60% وسجلت حوالي 75.29 دولارا للبرميل، وأيضا، سجلت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.51% لتصل إلى 70.42 دولارا للبرميل.

سعر برميل النفط اليوم

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فأن أسعار النفط اليوم سجلت 75.27 دولار لبرميل خام برنت بما يعادل 0.83% بنحو 0.83%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.42 دولار للبرميل، بزيادة 63 سنتا أو 0.90%.

سعر عقود البنزين

فيما سجلت عقود البنزين ارتفاعا بتعاملات اليوم بنسبة 1.00% ووصلت إلى 2.4872 دولارا للجالون، بينما، تراجعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 0.85% لتستقر قرب 2.686 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. ولكن، سجلت عقود زيت التدفئة ارتفاعا بواقع 1.20% لتسجل نحو 2.4059 دولار.

أسواق النفط تترقب مؤتمر أوبك

ويشار إلى أن أسواق النفط، تترقب انطلاق فعاليات النسخة الـ8 من مؤتمر أوبك غدًا الأربعاء، تحت عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، والذي يعتبر أحد أهم الأحداث الرئيسية على أجندة الطاقة العالمية، وقد يخرج بقرارات مهمة تؤثر على صناعة النفط عالميا.