هنيدي لجمهوره: لو أفلامي الماضية مش عاجباكوا "مرعي البريمو" هيبسطكم

حرص النجم محمد هنيدي، على تشويق جمهوره لفيلمه الجديد "مرعي البريمو" الذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات المختلفة.

حيث كتب محمد هنيدي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "أنا عارف أن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم إن هنيدي راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد".

طرح النجم محمد هنيدي بوسترا تشويقيا لفيلمه الجديد "مرعي البريمو"، والذي من المقرر عرضه خلال فترة الصيف الجاري.

وظهر محمد هنيدي خلاله هنيدي بشنب وعمة على رأسه بين نصي بطيخة.

البريمو

يدرس النجم محمد هنيدى طرح فيلمه الجديد "البريمو" في موسم الصيف هذا العام وتحديداً خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعدما انتهى هنيدى من تصوير آخر مشاهد العمل الأسبوع الماضى.

يأتى ذلك بعدما خرج الفيلم من موسم عيد الأضحي بسبب ضيق الوقت.

يجمع فيلم “البريمو” النجمة غادة عادل مع النجم محمد هنيدي، الذى من المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة باحدي اللوكيشنات.

محمد هنيدي وغادة عادل

وظهر محمد هنيدي فى صورة جديدة من الكواليس بلوك مختلف وشنب وارتدي قبعة على متن إحدي السفن فى البحر.

اقرأ أيضًا.. أعمال ناجحة لـ محمد هنيدي مع سعيد حامد قبل تعاونهما فى "البريمو"





ويشهد العمل التعاون الثالث الذى يجمع النجمين، إذ بدأ التعاون بينهما من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.

محمد هنيدي

ويعود المخرج سعيد حامد للسينما مرة أخرى، بعد غياب 14 عامًا منذ عرض فيلم "طباخ الريس"، وتشهد عودته تكرار تعاونه مع النجم محمد هنيدي الذى قدم معه عدة أعمال سينمائية ومسرحية حققت نجاحاً كبيراً، منها فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية ومسرحية الابندا وفوازير أبيض وأسود تانى وفيلم همام في أمستردام وفيلم جاءنا البيان التالى وفيلم صاحب صاحبه وفيلم يا أنا يا خالتى.

محمد هنيدي وغادة غادل والمخرج سعيد حامد

وحرص الفنان محمد هنيدى على الترويج للفيلم من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة من كواليس الفيلم تجمعه بغادة، وكتب قائلًا: "بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في كوكب إمبابة اللى بيبيع البطيخ من غير بذر.. قريبا".

محمد هنيدي وغادة عادل

البريمو

فيلم البريمو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

اقرأ أيضًا.. سعيد حامد يعود للسينما بعد غياب 15 عاماً.. ويجتمع مع «هنيدى» فى «البريمو»





ومن المقرر أن يعود النجم محمد هنيدي لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى خلال فيلم "البريمو" مع المخرج سعيد حامد.

شخصية محمد هنيدي

ويجسد فيه شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيدية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما اذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

بعد تغيير الفنان محمد هنيدي العلامة الزرقاء التي فرض عليها مؤسس توتير رسوم سنوية، إلى علامة الطفل، حظر إيلون ماسك هنيدي من قائمة المتابعين.

وغرد هنيدي ساخرًا، "ايلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو .. ايلون قموصة".

محمد هنيدي وغادة عادل

أعلنت منصة التدوين المصغر "تويتر" إزالة العلامة الزرقاء على الحسابات الموثقة على المنصة، لعدم سداد 8 دولارات رسوم شهريًا للحصول عليها، وبعد اختفائها بـ 24 ساعة، وسادت حالة من الفوضى والغضب بين نجوم الوسط الفني وانتشرت المعلومات الكاذبة وانتحال الهوية مع سيل من الحسابات المزيفة.

ويستعد الفنان محمد هنيدي، لطرح جزء جديد من مسلسل “أرض النفاق”، الذي عُرض لأول مرة في 2018، بالموسم الرمضاني، ولكنه لم يكشف تفاصيل العمل إذا كان في الموسم الرمضاني أم خارجه.

ونشر محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة جمعته بصُناع المسلسل، وعلق عليها قائلًا: “الساعة اتناشر بتوقيت إمبابة وعلى المقيمين خارج إمبابة المحافظة على فروق التوقيت عشان جايين نقولكم استنوا أرض النفاق الجزء التاني قريبًا.. التورتة فوتوشوب”.

مسلسل أرض النفاق

مسلسل أرض النفاق عرض للمرة الأولى في موسم رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا بسبب قصة العمل، التي بُنيت على حياة محمد هنيدي الذي يسعى لتطوير شخصيته والوصول بها إلى أفضل إصدار في وجهة نظره، كي يأخذ كل حقوقه الدُنياوية.

وقدم محمد هنيدي خلال المسلسل، مجموعة شخصيات منها البخيل، الكريم، القوي، المُنافق، الصريح، الغني، ذو السُلطة، وغيرهم من الشخصيات التي جعلت المسلسل يحقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل أرض النفاق

مسلسل «أرض النفاق» ضم محمد هنيدي وهنا شيحة، دلال عبدالعزيز، حيث قدمت دلال في المسلسل دور والدة هنا شيحة، وهي زوجة هنيدي ضمن الأحداث، ومن المتوقع أن يقدم هنيدي هذا الجزء بدونها.

أزمة محمد هنيدي وتويتر

بعد سلسلة تغريدات ساخرة للممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، من قرار إيلون ماسك مالك "تويتر"، بدفع اشتراك مقابل الحصول على علامة التوثيق، قرّر ماسك حظر هنيدي من متابعة حسابه الشخصي، مما دفع هنيدي للتعليق بسخرية كالمعتاد: "إيلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو .. ايلون قموصة".

وتفاجئ محمد هنيدي بعودة علامة التوثيق الزرقاء ليعلق:" بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني واني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش ..بس واضح ان ابو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه".

وكان أول تعليق من هنيدي على قرار ماسك قائلًا:" بعد خدمة 10 سنين في تويتر .. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي".