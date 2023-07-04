ارتفاع أسعار الذهب فى الأسواق الأن

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 4 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ارتفاعاً بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2230 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعرعيار "21" عند سعر 2600 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2583 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "22" مستوى 2367 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1937 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعرعيار "14" سعر 1507 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1291 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرعيار "9" مستوى 968 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18080 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1958 دولارًا للأوقية.

ارتفاع أسعار الذهب العالمية:

أسعار الذهب العالمية

صعدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأميركي، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع.

وزادت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.2% لتصل الى مستوى نحو 1925.56 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة مماثلة ليصل إلى مستوى نحو1932.30 دولار.

ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90% تقريبا لرفع أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الاتحادي في بورصة شيكاغو التجارية، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50% قبل خفض متوقع في في مايو 2024، وأسعار الفائدة المرتفعة الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مما كبح من صعود أسعار السبائك نظرا لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 22.96 دولار للأونصة.

وقفزت أسعار البلاتين بنسبة بلغت نحو 1.1% ليصل إلى مستوى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم بنسبة نحو 2.1% ليصل إلى مستوى 1،254.44 دولار.