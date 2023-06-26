استئناف محاكمة 9 متهمين في قضية خلية السودان

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة اليوم بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، المقيدة برقم 1224 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 9 متهمين، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية السودان".

وتضم القضية 9 متهمين اتهمتهم نيابة أمن الدولة بتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، لإلحاق الضرر بمواطني مصر في الخارج، وأيضًا مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.

كانت ورت معلومات لقطاع الأمن الوطني أكدتها التحريات، أفادت قناعة المتهم الأول في قضية خلية السودان - أحمد دعبش - حركي أنس، بالأفكار القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتكفير ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية قبلهم بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة في ميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.