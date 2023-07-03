الداخلية توضح حقيقة تسبب ضابط شرطة في حادث وفاة صيدلانية بالتجمع

نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون "ضباط شرطة ".

ولقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة بعدما دهستهم سيارة بمنطقة التجمع الأول.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود متوفية ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بـ عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة على حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي وتوفت بنزيف فى المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكى ، طبيب بيطرى وإصابة أطفالها ، ياسين حمدان زكى 11 سنة كدمة أسفل العين و ابنته نور حمدان جرح قطعى فى الفم ، وعمرها 10 سنوات وأحمد حمدان 7 سنوات كسر بالقدم اليسرى، جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة