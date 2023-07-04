خبير يوضح دور خفض العملة المحلية على تصدر البورصة المصرية الأسواق العربية

برر عمرو صابر خبير أسواق المال أن تصدر البورصة المصرية الأسواق العربية في الارتفاعات خلال النصف الأول من العام 2023 بسبب التأثير القوي لخفض العملة المحلية على استقطاب الاستثمارات والأموال في البورصة.

وسجلت البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام ارتفاعا في مؤشرها الرئيسي إيجي أكس 30 بنسبة 21%، لتعتلي عرش الأسواق العربية، وجاءت في المرتبة الثانية سوق دبي بنسبة13.6%، والسوق السعودية بنسبة9.36%، وبورصة الدار البيضاء والبحرين 8%،و3.3% على التوالي.