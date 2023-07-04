إيران تصبح رسميًا عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون

انضمت إيران، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتصبح عضوا دائما في المنظمة، وذلك خلال انعقاد القمة الثالثة والعشرون للدول الأعضاء.

وجرت في مقر الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في بكين اليوم الثلاثاء مراسم رفع العلم الإيراني وذلك بعد انضمام البلاد رسميا إلى المنظمة كعضو كامل العضوية.

ووفقاً لإعلان نيودلهي، الذي تمّ تبنّيه في نهاية قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت اليوم، فقد شدّدت الدول الأعضاء على الأهمية التاريخية لقبول إيران كدولة كاملة العضوية في المنظّمة.

فرص جديدة لتطوير التعاون

وقال الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ في خطاب ألقاه في المراسم: "شهدنا منذ عدة دقائق اتخاذ قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قرارا تاريخيا بقبول جمهورية إيران الإسلامية كعضو كامل في المنظمة... نحن على ثقة من أن انضمام إيران كدولة كاملة العضوية في المنظمة سيخلق فرصا جديدة لتطوير التعاون في مجال الأمن والاستقرار وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في مجال النقل والاستثمار والسياحة والطاقة والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "أنا متأكد من أننا سنواصل من خلال الجهود المشتركة للدول الأعضاء في تطوير "روح شنغهاي" وتحويل التحديات إلى فرص والإسهام بأكبر قسط في ضمان السلام والأمن والتنمية والازدهار في منطقتنا والعالم".

وعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الهند، الاجتماع الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون عبر بالفيديو. وتمت في هذه القمة انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتصبح عضوا دائما تاسعا في المنظمة.

ووقعت إيران على مذكرة التزام بالحصول على وضع دولة عضو في المنظمة في قمتها السابقة التي جرت في سمرقند في سبتمبر عام 2022.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع دول المنظمة عبر تقنية الفيديو: إن "العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون ستوفر لإيران الشروط اللازمة لتعزيز الأمن، وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة".

الهند ترحب

ومن جهته، رحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون وتوقيع بيلاروس على مذكرة للانضمام إلى المنظمة.

وقال مودي خلال في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو: "يسعدني أن أقول إن إيران تنضم إلى أسرة منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية. أتمنى كل التوفيق للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ولشعب إيران في هذا الصدد. كما أرحب بتوقيع مذكرة نوايا لجمهورية بيلاروسيا لتصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون".

وأشار مودي إلى أن انضمام أعضاء جدد إلى منظمة شنغهاي للتعاون ورغبة الدول الأخرى في أن تصبح مشاركة فيها، يشهد على فائدة المنظمة.

وكانت إيران عضوا مراقبا في منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2005، وتقدمت بطلب الحصول على عضوية كاملة فيها في اجتماع القمة الحادية والعشرين بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه في سبتمبر عام 2021.

جدير بالذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية، تأسست في 15 يونيو 2001 في شنغهاي الصينية من ست دول آسيوية هي: الصين، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان.

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