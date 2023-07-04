الصحفيين: منحتين مقدمتين من مركز التدريب والتوثيق الإعلامي بكلية الإعلام

تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب، بنقابة الصحفيين، عن فتح باب الحجز لمنحتين مقدمتين من مركز التدريب والتوثيق الإعلامي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة في دورة « Digital Marketing ».





حجز منحة مركز التدريب والتوثيق

ويحاضر في الدورة الخبير في مجال التسويق الإلكتروني محمد سالم، ويبدأ الكورس السبت 8 يوليو من الساعة 11 صباحا إلى 3 عصرا بمقر كلية إعلام جامعة القاهرة.



يبدأ الحجز للدورة بمركز تدريب نقابة الصحفيين بالدور السابع غدا الأربعاء الساعة 10 صباحا ويستمر حتى الخميس 2 ظهرا.

