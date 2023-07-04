خبير مالي يكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم

ارجعت دعاء زيدان خبير أسواق المال تراجع البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء إلى الضغوط التي شهدتها الجلسة نتيجة اكتتاب زيادة رأس مال شركة بلتون المالية القابضة.

قالت "زيدان" أن نسبة كبيرة من المستثمرين قاموا بتسيل جزء من محافظهم للدخول في اكتتاب بزيادة رأس المال، وحقوق اكتتاب "بلتون"، مما أثر سلبا على السيولة في السوق.

أضافت أن مؤشرات السوق ستواصل اتجاهها العرضي والمتذبذب خلال باقي جلسات الأسبوع ، متوقعة أن يعاود السوق ارتفاعاته خلال تعاملات الأسبوع القادم، وذلك عقب الانتهاء من اكتتاب بلتون المالية

كانت البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم قد شهدت تراجعا ملموسا نتيجة ضغوط بيعية، حيث خسرت 7.8 مليار جنيه بعد تخليها عن مكاسبها الصباحية.