البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء عن مكاسبها الصباحية، وتراجعت بصورة جماعية متأثرة بمبيعات الأجانب والعرب

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7.8 مليار جنيه، مقابل مكاسب صباحية 1.7 مليار جنيه ووصل إلى مستوى 1.154.2 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي أكس 30 ي تراجع بنسبة 1.13%

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 17466 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 314 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.4 مليار جنيه.