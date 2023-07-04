الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليومين المقبلين.. ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، قائلة: “الأجواء ستكون حارة رطبة خلال فترة النهار على أغلب محافظات الجمهورية، وأجواء شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء"، موضحة أن التعرض لاشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين، أن درجات الحرارة من المتوقع أن ترتفع من درجة إلى اثنين خلال اليومين المقبلين، حيث أن درجة الحرارة غدا على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 35 لـ 36 درجة مئوية، إضافة لاستمرار ارتفاع نسب الرطوبة، أما فيما يتعلق بالمناطق الساحلية، سيكون متوسط درجات الحرارة ما بين 28 لـ 29 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية : "الأجواء ستكون معتدلة في فترة الليل، وسيكون هناك نشاطا نسبيا للرياح يساعد في تلطيف الطقس، غير مثير لأي أتربة، والطقس في مصر مستقر بشكل كبير في أغلب المحافظات، ومع أيام الأربعاء والخميس تنخفض درجة الحرارة من جديد.

الحذر من الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة

وطالبت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية بالحذر من الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة، وساعات الصباح المبكرة، والتي تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ومع الساعة السابعة إلى الثامنة صباحا تبدأ الشبورة في التلاشي بقدر المستطاع.

وحذرت الدكتورة منار غانم من فترة الظهيرة، حيث أن تلك الفترة يتم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، ومن المفضل تجنب التعرض لأشعة الشمس في هذا الوقت، فضلا عن تناول كميات كبيرة من السوائل وخاصة المياه، يساعد بشكل كبير في الحفاظ على كمية السوائل في جسم الإنسان.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لأجواء حارة شمال البلاد وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بسبب تمدد منخفض الهند الموسمي على الجزيرة العربية وصولًا إلى مصر مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة السطحية.

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المعلنة في البيان اليومى، ونصحت المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.