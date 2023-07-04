حجز دعوى عيد الأب للحكم (تفاصيل)

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، لجلسة يوم 9 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

أقام ياسر محمد عبدالوهاب وشهرته ياسر التركي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وحملت رقم 48764 لسنه 77 ق.

عيد الأب يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة

وقال ياسر التركي في دعواه إن عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف ياسر التركي: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى.