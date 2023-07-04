المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروعات الصغيرة

يحلم كل شاب بإقامة مشروع العمر في بداية حياته لتحقيق الربح، إلا أن تمويل هذه المشروعات يعد عائقا حقيقيًا لتحقيق أحلامهم.

ويمكن أن يلجأ البعض للاقتراض البنكي، وفق الشروط التي يحددها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كم يصل قرض بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة؟

تتراوح قيمة القرض من 250 ألف جنيه حتى 8 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

مدة قرض المشروعات الصغيرة؟

تتراوح مدة القرض من سنة وحتى 5 سنوات متضمنًا فترة السماح طبقاً لطبيعة المشروع.

ما أهم شروط قرض المشروعات الصغيرة؟

أن تتراوح مبيعات المشروع من مليون جنيه حتى اقل من 50 مليون جنيه وذلك على التطوير والتوسع والاحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تسهم في زيادة الإنتاج والدخل.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض المشروعات الصغيرة

مستخرج حديث من السجل التجاري

صورة من البطاقة الضريبية.

صورة رخصة مزاولة النشاط

الموقف الضريبي والتأمينى

صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار

ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى اخر ثلاث ميزانيات للشركات القائمة

صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته