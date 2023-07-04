صلاح باشا أولى صفقات فاركو

نجح نادي فاركو في إتمام تعاقده مع اللاعب صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب، وفريق جيوجليانو الإيطالي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وتوصل نادي فاركو لإتفاق مع جيوجليانو الإيطالي لإتفاق بشكل نهائي من أجل شراء اللاعب صلاح باشا بشكل نهائي.

كما أن فاركو نجح في التوصل لإتفاق نهائي مع اللاعب نفسه ، صلاح باشا، ليكون لاعبا للفريق البرتقالي في الموسم الجديد.

يأتي ذلك في ظل رغبة فاركو في تعزيز صفوف فريقه استعدادا للموسم المقبل.



فاركو يوجه الشكر لـ طارق العشري



أعلن مجلس إدارة نادي فاركو إنهاء التعاقد مع طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة الأول وذلك بعد موافقة الطرفين بالتراضي.

ووجه مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار الشكر للمدير الفني على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي.



ويحتل فاركو المركز التاسع ببطولة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة،بعد خوض 32 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.



موعد مباراة فاركو المقبلة



ويستعد الفريق الكروي بنادي فاركو لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل الموافق 9 يوليو الجاري على إستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في سياق متصل نجح مسئولو نادي فاركو في ضم محمد عز أبو الحسن لاعب نادي حدائق الأهرام " مواليد 2003 " و سبق له اللعب لمنتخب الشباب و يلعب في وسط الملعب.

وكان قد تم ضم اللاعب بعد مفاوضات مكثفة وصراع مع العديد من الأندية و حسمت رغبة اللاعب انتقاله إلى فاركو وتم ضمه بمقابل مالي كبير مع وجود شرط في العقد بنسبة في اعادة البيع و يتمتع عز بموهبة كبيرة و لديه مهارات وإمكانيات فنية وبدنية مميزة.

و صرح المهندس محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام بأن اللاعب تلقي أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز نظرا موهبته الكبيرة لكن فاركو كان الاكثر جدية و سرعة في حسم الأمور لهذا انتقل اللاعب إلي صفوفه.

و أشاد نافع بقطاع كرة القدم بالنادي بقيادة ابراهيم فرحات لوجود اكثر من موهبه و سبق للنادي بيع اكثر من لاعب في سن صغيرة و يهدف مجلس الادارة من وراء ذلك الي تحقيق مكاسب مالية لتطوير كل الانشطة بالنادي فالهدف هو تفريخ المواهب مشيرا إلي مجلس ادارة النادي بالكامل يقوم بالدور المنوط به في تطوير نشاط كرة القدم و باقي الانشطة .

ووجه رئيس نادي حدائق الاهرام كل الشكر و التقدير للكابتن إبراهيم فرحات المشرف العام علي كرة القدم و دوره في اكتشاف المواهب و ضمها للنادي سواء من خلال قطاع الناشئين او الاكاديميات .







