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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول سوهاج بين طرفين، بسبب خلافات الجيرة نتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقل 2 من المصابين للمستشفى الجامعى بسوهاج.

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إصابة شخصين في مشاجرة بالإسماعيلية

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين، ووجود مصابين تم السيطرة على المشاجرة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

وجود مشاجرة ومصابين بناحية القيسارية

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مفتش مباحث قسم أول سوهاج ورئيس وحدة مباحث القسم بوجود مشاجرة ومصابين بناحية القيسارية دائرة قسم أول حيث تبين أنها بين كل من "طرف أول" محمد أ ع  43 سنة عامل بأجر مصابا "بجرح قطعي بالساعد الأيمن"، ونجله  البدري م أ 15 سنة طالب مصابا "جرح طعني بالصدر" وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

 

وبين " طرف ثان " محمود أ ع  33 سنة عامل بأجر مصابا "بسحجات بالظهر" الطرفان يقيمان دائرة القسم، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة " وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 

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