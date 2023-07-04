أسعار الذهب ترتفع مع ترقب لتوجهات الفيدرالي لرفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو، وسط تداول ضعيف بسبب عطلة يوم الاستقلال الأميركي، لكن ارتفاع الدولار الأمريكي حد من المكاسب في وقت يترقب فيه المتداولون مزيدًا من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من الأسبوع بحثًا عن مؤشرات حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة مستقبلًا.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتبلغ1925.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة مماثلة إلى 1932.30 دولار.

وقد يكون حجم التداول متواضعًا بسبب العطلة الأميركية.

ويتوقع مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 بالمئة تقريبًا لرفع أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي في بورصة شيكاغو التجارية مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 و5.50 بالمئة قبل خفض متوقع في مايو أيار 2024، وأسعار الفائدة المرتفعة تقلص الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما كبح من صعود أسعار السبائك نظرًا لأن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.96 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 916.42 دولار، كما قفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1،254.44 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2537.25 جنيه للبيع، 2525.75 جنيه للشراء.

حقق سعر الذهب عيار 22 حوالي 2325.75 جنيه للبيع، 2315.25 جنيه للشراء.

استقر عيار 21 عند مستوى 2220 جنيهًا للبيع، و2210 جنيهات للشراء.

هبط سعر الذهب عيار 18 فى بداية تعاملات اليوم لمستوى 1902.75 جنيه للبيع، و1894.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1480 جنيهًا للبيع، 1473.25 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 12، نحو 1268.5 جنيه للبيع، 1262.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 9 إلى 951.5 جنيه للبيع، و947.25 جنيه للشراء.

حقق سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل سعره لـ 17760 جنيهًا للبيع، و17680 جنيهًا للشراء.

شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعًا طفيفًا، لتسجل نحو 1925 دولارًا للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 1924 دولارًا.