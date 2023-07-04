محافظ الدقهلية ووزير الري يتفقدان بحر شبين وتيرة

نفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء بحر شبين، وبحر تيرة لمتابعة حالة الري والمشروعات، ومدي توافر المياه بجميع الترع بنطاق الدقهلية في ظل زيادة زراعة محصول الأرز هذا العام .

وأكد محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الزراعة وملف المياه اهتماماً كبيراً وأمر بتطوير جميع المجاري المائية وتبطين الترع للحفاظ علي المياه ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه الي أراضيهم نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون ادني استفادة .

وأشارإلى أن الدقهلية تنتج سنوياً 27% من إجمالي محصول الأرز في مصر فهي تعد سلة مصر الغذائية ، لان الدقهلية تتميز بمساحات زراعية كبيرة وتربة خصبة ، وتنتج جميع المحاصيل الزراعية المتنوعة .

ومن جانبه لفت وزير الري، إلى أنه تم زراعة هذا العام مليون و 600 الف فدان بمحصول الأرز وهو ما يمثل نسبة 70% تقريبا من إجمالي المساحه المنزرعه لتلبية احتياجات المواطنين من الأرز وحدوث اكتفاء ذاتي .

وقال سويلم، إننا نعمل علي توفير المياه بكميات كبيره لتلبية احتياجات المزارعين بسبب زيادة نسبة زراعة محصول الأرز من 35% الي 70% هذا العام ، وهي نسبة تمثل الضعف عن العام الماضي .

وكلف سويلم وكيل وزارة الري بالدقهلية، بتطهير كافة الترع وتوفير المياه للمزارعين وحل كافة مشاكلهم .جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الري ، والمهندس محمد عبدالرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية ، والمهندس محمد مشالي مدير عام ري جنوب الدقهلية ، والمهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه .