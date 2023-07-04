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الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تعرف على ألوان رايات المصيف والفرق بينهما

بوابة الوفد الإلكترونية

اقبال كبير من المواطنين على الشواطئ والمصايف للاستمتاع بأجواء البحر بعيدًا عن الزحام، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث شهدت مختلف المصايف خلال فترة اجازة عيد الأضحى وما بعدها ازدحام شديد، سواء كان في الأسكندرية أو مرسى مطروح وفي الغردقة وشرم الشيخ وكذلك الساحل الشمالي.

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وعلى الشواطئ يوجد رايات متعددة الألوان، يكون الهدف منها هو التعبير عن حالة معينة للبحر، وفقًا لما ذكرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ونوضحها فيما يلي..  

قبل الذهاب إلى الشواطئ، لابد من معرفة حالة البحر إذا ما كانت هادئة ومستقرة ومناسبة لأجواء السباحة، أو إذا كان البحر هائجًا ومضطربًا، وتحرص الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على إعلام المصطافين بحالة البحر دومًا، عن طريق رفع الرايات المناسبة للتعبير عن حالة البحر.

ونوهت أنّ الإكرامية ممنوعة، وفي حالة الإجبار عليها، يجب إبلاغها لاتخاذ اللازم، مشيرة إلى أنه توجد عدة أرقام للتواصل معها في حالة التعرض لمشكلة أو مواجهة خطورة ما، وجاءت على النحو التالي:

أرقام شكاوى شواطئ القطاع الشرقي:

01289252668

01270746490

01501297888

01119555946

 

أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي: 

01225267276

01220030103

01203986324

01222265034

 

الفرق بين ألوان رايات المصيف: 

الراية الخضراء، تعني أنّ حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه.

الراية الصفراء، تشير إلى أنّ حالة البحر غير مستقرة نسبيًا، وتسمح بالنزول لكن مع أخذ الحيطة والحذر.

الراية الحمراء، تدل على خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر.

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