سيدي كرير للبتروكيماويات تعتمد التقييم المالي للاستحواذ على "ايثيدكو"

وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على تقارير التقييم المالي لكل من الشركتين سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين "ايثيدكو"، والمعدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية (المستشار المالي المستقل).

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنها في انتظار تقرير مراقب الحسابات لاعتماد التقارير، وذلك تمهيدًا لتنفيذ عملية الاستحواذ.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين بعد الاعتماد والموافقة اللازمة.

وكانت سيدي كرير اعتمدت في مارس الماضي، دراسة القيمة العادلة للشركة المعدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية -مستشار مالي مستقل.

يُشار إلى أن سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت أرباحاً بلغت 520 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 251 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.