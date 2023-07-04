القنصلية المصرية بميلانو تحتفل بمرور 71 عام على ذكرى "ثورة 23 يوليو"

أحتفلت القنصلية المصرية بميلانو بمرور 71 عام على ذكرى "ثورة 23 يوليو".

بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني المصري تلاه النشيد الايطالي، ورحبت القنصل العام السفيرة منال عبد الدايم بجميع الحضور بالضيوف وشكرتهم علي مشاركتهم بهذا الاحتفال العظيم والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

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وقد أشادت بقوة العلاقة التى تربط بين البلدين مصر وايطاليا منذ قديم الأزل، وبما قدمته هذه الثورة العظيمة والتى غيرت مجرى الحياة فى المنطقة العربية بل العالم أجمع وكانت شرارة الانطلاق للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور ومواكبت العصر.

وأشاد مندوب مقاطعة لومبارديا للاتحاد الأوروبى بشمال ايطاليا بدور مصر وأنه هام واساسى فى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين البلدين متزايد وفى كل المجالات وان الجالية المصرية هى أقرب الجاليات المتواجدة على الاراضي الايطالية من حيث الاندماج بالمجتمع منذ عشرات السنين مشيراً انه وطنهم الثانى.

وحضر الحفل ممثلى أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والعديد من ممثلي الكوادر الحكومية الإيطالية وبعض السفراء والقناصل للعديد من الدول، وكذلك من الشخصيات المصرية على كل المستويات وكذلك مشاركة رؤساء الكيانات منهم مجموعة تحالف من أجل مصر والمنتدى المصرى وجمعية لوتس وممثلي مدرسة نجيب محفوظ والجالية المصرية بتورينو .

وأبدى الحاضرين إعجابهم الشديد بمظاهر الاحتفال من الإعداد والتقديم الجيد وكرم الضيافة والحفاوة التى قوبلوا بها والترحيب بالجميع ودعوة العشاء وتم تقديم الأطعمة والحلويات والمشروبات المصرية والتورتة التى تحمل علم البلدين مصر وايطاليا.

واختتمت السفيرة حديثها بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم وأدام عزها واستقرارها وأنعم عليها بالامن والتقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

وأشاد الدكتور على حرحش بالثورة قائلا، بثورة 23 يوليو التى قادها ضباط جيش مصريون ينتمون لتنظيم الضباط الأحرار فى 23 يوليو 1952.

وأكد ان الشعب المصرى يحمل لجيشها كل الحب والعرفان، وتواصل مسيرتها التنموية من أجل رفعة الوطن.

وقد نفذت ثورة يوليو العديد من المشاريع وكان أهمها مشروع السد العالى كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة فى تاريخ مصر الحديث ، بهدف توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية، ومنع مخاطر الفيضانات.

كما تم تأميم قناة السويس، واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي، وتم توقيع "اتفاقية الجلاء" بعد أكثر من سبعين عاما من الاحتلال .