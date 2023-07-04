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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

"توم ستوكر" يزور 100 دولة مجانًا ويقضى مع زوجته 25 شهر عسل| شاهد

توم ستوكر
توم ستوكر

 توم ستوكر...هو سلطان الأجواء بامتياز.. إذ قضى 33 عامًا من حياته مسافرًا بين دول العالم، وبدأت قصته عام 1990، عندما عرضت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران بيع تصريح سفر مدى الحياة على طائراتها مقابل 290 ألف دولار وسرعان ما التقطها "ستوكر" ليحولها إلى الاستثمار الأفضل في حياته.

 قطع توم ستوكر، 23 ميلون ميل عبر الأجواء، ما يعادل 37 مليون كيلو متر، وهى مسافة تعادل الذهاب إلى القمر أكثر من 96 مرة، وزار 100 دولة حتى الآن، وقضى مع زوجته 25 شهر عسل. 

 توم ستوكر:

 سافر 373 رحلة خلال عام 2019 فقط، في 365 يومًا، وهى رحلات تبلغ تكلفتها الحقيقية، 2.44 مليون دولار، أى أن الرجل حصد أضعاف ما دفعه في عام واحد.

 

 بالفعل وفي إحدى رحلاته، أمضى 12 يومًا متتالية من دون أن ينام في سريره، إذ بقى مسافرًا ومستمتعًا بوقته فقط في الطائرة وفي صالات المطارات. 

 

 جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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