طلاب البحيرة: امتحان الاستاتيكا سهل وفي مستوى الطالب المتوسط

حالة من الرضا بين طلاب وأولياء أمور البحيرة؟ رغم تسريب مادة الاستاتيكا للشعبة الرياضية للثانوية العامة ورغم سهول الامتحانات إلا أن حالة من السخط والاستياء سيطرت على أولياء الأمور على تسريب الامتحانات.

وأكد أولياء الأمور بالبحيرة، أن مجهود الطلاب يضيع بسبب فساد منظومة التعليم وبسبب عدم تحكم التعليم في السيطرة على عمليات تسريب الامتحانات ومنها مادة الفيزياء التى تمت عملية التسريب من واضعى الامتحان ومن الجدير بالذكر أنه قد انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة فى يومها السابع.

وتم متابعة انتظام وصول الأسئلة وكذا انتظام سير وبدء الامتحانات ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل، حيث أدى ٢٣٨٦ طالبًا وطالبة بشعبة علمى رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية ولمدة ساعتين خلال الفترة من الساعة ٩.٠٠ وحتى ١١.٠٠ صباحًا.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لإمتحانات الثانوية العامة والتى انطلقت فى ١٢ يونيو الماضي وتستمر حتى ١٣ يوليو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والانتهاء من تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.