أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور للجملة

أسعار الأسماك.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الأسماك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجل سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»، إذ تختلف الأسعار سواء جملة أو للمستهلك وحسب المنطقة أيضا.

ومن هذا المنطلق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك صباح اليوم الثلاثاء في سوق العبور للجملة، وجاءت الاسعار على النحو التي:

أسعار الاسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور للجملة

الاسماك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 68 : 76 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 64 : 66 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سجل سعر السمك البوري "1" من 75 : 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 45 : 65 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 65 : 105 جنيهات للكيلو للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة سويسي من 65 : 95 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 160 : 260 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 30 : 180 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 55 : 75 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 80 : 180 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.