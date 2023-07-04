غدًا أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في الوايلي

تعقد محكمة جنايات القاهرة، غدًا، أولى جلساتها لمحاكمة عامل متهم بإنهاء حياة زوجته بإشعال النار بها بسبب مشاجرة بينهما.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها المتهم بإشعال النار في زوجته وحاول إسعافها ونقلها إلى المستشفى، لكنها مكثت 3 أيام ثم توفت، و اعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم أنها كانت "ساعة شيطان".

وتعود أحداث الواقعة بتلقى رجال مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بإشعال مواطن النيران في زوجته بسبب مشادة كلاميه بينهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لحمل احادث وتم القبض على المتهم.

وتبين وفاة سيدة على يد زوجها العاطل وذلك بعد أن تعدى عليها بسبب مشادة كلامية ما أسفر عن إشعال النيران بيها بمنطقة الوايلي نُقلت على إثرها مُتوفاة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بينما جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات للسفر للملكة العربية السعودية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأولية، عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات للسفر للسعودية، واستولي منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على تسفيرهم بعد حصولهم علي التقشيرة بمقابل مادي عن الفرد 30 ألف جنيه، وممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر، والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات للسعودية، وضبط بحوزة المتهم جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، و"هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا.

كانت تمكنت الجهات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على 4 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ مالى 120 ألف جنيه مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

للمزيد من أخبار الحوادث أضغط هنا.