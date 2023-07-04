سعر الدقيق اليوم الثلاثاء

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في الاسواق المصرية والمحال التجارية استقرارًا، واستقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,200 جنيه للطن، وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,400 جنيه.

وفي هذا الصدد ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق، صباح اليوم الثلاثاء في الأسواف المصرية، ولدى التاجر، ومن المعروف أن أسعار الدقيق ومختلف السلع ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب الاضطرابات التي شهدها العالم والتي أدت بشكل كبير إلى ارتفاع الأسعار، وجاءت أسعار الدقيق اليوم على النحو الاتي:

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

سعر طن الدقيق اليوم الثلاثاء

الدقيق

استقر سعر الدقيق كما ثبت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,200 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 14,000 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,400 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

وهناك أنواع مختلفة يستخرج منها الدقيق بخلاف حبوب القمح وتكون أكثر صحية وتستخدم في عمل المعجنات والمخبوزات بكل أنواعها مثل:

دقيق الأرز

يتم تحضيره من خلال طحن حبوب الأرز الأبيض أو البني، ويكون خالي من الجلوتين، وعادة ما يستخدم في عمل النودلز ويمكن استخدامه في تحضير الكيك والبان كيك، وكذلك المخبوزات التي لا تحتاج إلى تخمير مثل الخبز والبيتزا.

دقيق اللوز

ويتكون من لوز مطحون ناعم جدًا خالي من الجلوتين، ويمكن استخدمه كبديل لدقيق القمح أو خلطه معه لصناعة الحلويات خصيصًا المخبوزات والحلويات الفرنسية.

دقيق الذرة

وتُطحن حبوب الذرة بشكل كامل، من الممكن استخدامه بدلًا من دقيق القمح في بعض الحلويات والمأكولات المالحة، ويكون مناسب للاستعمال في عمل خبز الذرة والكيك وخبز التورتيلا.