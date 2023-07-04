كل ما تريد معرفته عن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

تزايد البحث من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية عبر محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، حول كراسة شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة وخطوات حجز وحدة سكنية، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن المشروع.

وكانت قد أعلنت هيئة تعاونيات الإسكان طرح ٧٤ وحدة سكنية استثمارية بمشروع لؤلؤة بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على أن يكون تسليم الوحدات في شهر يوليو لعام 2024.

وأوضحت هيئة التعاونيات مساحات الوحدات المتاحة بالمشروع ۱۰۹ م ۲ ، ۱۲۳م ۲ ، ۱۲۹م٢، ١٥٢م٢ وأما عن مساحة الشقق بالدور الأرضي فحددتها وزارة الإسكان كالآتي: ۱۰۹م۲ ، ۱۲۳م ۲ ، ۱۲۹م ۲.

وسيتم إجراء القرعة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا، بنادي العلميين، أمام مبنى الهيئة الرئيسي 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر

خطوات حجز وحدة سكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

- شراء كراسة الشروط من مقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة نصر وسعرها 300 جنيه.

- تقديم الأوراق بالإضافة إلى دفع مبلغ جدية الحجز ويتم إرفاق إيصال بالدفع مع الأوراق المطلوبة.

- تجرى القرعة العلنية اليدوية بين جميع المتقدمين لحجز الوحدات بالمشروعات خلال شهر سبتمبر.

- تكون قرعة لؤلؤة التجمع في 3 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر نادي المعلمين أمام مقر هيئة تعاونيات الإسكان.

مواعيد التقديم في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

لؤلؤة القاهرة الجديدة خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023.

لؤلؤة أكتوبر من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023.

لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

المستندات المطلوبة للتقديم على وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة

- ملء الإقرار الخاص بالإطلاع على الشروط المالية وكافة البيانات الواردة بكراسة الشروط.

- تحديد المساحة المطلوب حجزها «109 متر مربع، 123 متر مربع، 129 متر مربع، 152 متر مربع».

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

أنواع ومساحات الوحدات السكنية بمشروع لؤلؤة

يتكون مشروع اللؤلؤة من 3 مباني بواجهات مميزة وتصاميم فريدة، يتكون كل مبنى من دور أرضي و 5 أدوار متكررة وجراج بإجمالي 70 وحدة سكنية للمشروع كاملاً.

الوحدات السكنية بالمشروع عبارة عن شقق تتراوح مساحاتها من 109 حتى 152 مترًا مربعًا.

يتسلم العميل الوحدة الخاصة به في الموعد المحدد نصف تشطيب.