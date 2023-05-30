تطور علاقات مصر وتركيا.. أردوغان يزورالقاهرة قريبًا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك زيارة قريبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة في كل الملفات.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم، أن هناك احتفاء إعلامي تركي بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

العلاقات المصرية التركية تشهد تطورا إيجابياً

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "نتحدث اليوم عن مرحلة أخرى في العلاقات المصرية التركية"، متابعا أن العلاقات بين البلدين تشهد خلال الأشهر الماضية تطورا إيجابياً.



وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث قدم السيد الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، وأعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هدف بلاده هو "إقامة حزام أمن وسلام بمحيطها، بدءا من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن القوقاز إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

و أشار إلى أن تركيا "ستتخذ المزيد من المبادرات من أجل حل الأزمات في المنطقة المجاورة لتركيا"، في إشارة إلى سوريا، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف أردوغان: "سنعمل على ضمان أن يعم السلام والاستقرار في منطقتنا، كما سنعزز تعاوننا الاقتصادي والتجاري مع الدول من المنطقة إلى جانب توطيد علاقاتنا الدبلوماسية. هدفنا هو إقامة حزام من الأمن والسلام حولنا، من أوروبا إلى البحر الأسود".

كما أكد اردوغان أن حزام الأمن والسلام يشمل "القوقاز والشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا".

وأشار الرئيس التركي إلى "اتخاذ العديد من الخطوات المهمة خلال السنوات الأخيرة، فقد أزلنا المشاكل بيننا وبين الدول الشقيقة والصديقة. وعززنا علاقاتنا مع العالم التركي. وقمنا بتحسين علاقاتنا مع العالم الإسلامي".

وتابع: "من خلال مبادرتنا الآسيوية فتحنا نافذة جديدة على القارة، وأقمنا تعاونا قويا مع الشعوب الإفريقية على أساس الربح المتبادل، وعززنا وجودنا في أمريكا اللاتينية، وطورنا علاقات وثيقة مع جميع الأطراف في البلقان".

وتابع: "كما كثفنا حوارنا مع الدول الغربية على أساس المصالح المشتركة، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية حل الأزمة الروسية الأوكرانية. وأظهرنا أن الحل الدبلوماسي ممكن من خلال صفقة الحبوب وتبادل الأسرى".

ولفت إلى أن حكومته وقبل كل شيء، حمت تركيا من أن تصبح طرفا في صراع قد ينتهي بكارثة.

كما شدد أردوغان على أن الحكومة التركية مصممة على اتخاذ خطوات لتعويض خسائر الرفاهية التي تكبدتها شرائح مختلفة من المجتمع، موضحا أن حكومات حزب العدالة والتنمية هي التي تمكنت في السابق من خفض مستوى التضخم المرتفع إلى خانة الآحاد.

وأضاف: "لذلك نحن قادرون على تحقيق نفس الشيء في هذه المرحلة ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وآمل أن نرى النتائج الإيجابية لذلك كلما انحسرت تقلبات الاقتصاد العالمي".